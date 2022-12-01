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31 января, 10:23
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В Калмыкии завершили 3D-сейсморазведку месторождения

В Калмыкии завершили 3D-сейсморазведку месторождения

Геофизический дивизион "ТНГ-Групп" холдинга "ТАГРАС" завершил работы по поиску нефти и газа на одном из новых месторождений в Калмыкии.

Специалисты работали в Черноземельском и Лаганском районах, близ поселка Артезиан. На карте рельеф той части Калмыкии, в которой геофизики вели исследования, выглядит ровным. На деле работать пришлось по рытвинам и оврагам. Тем не менее, проект выполнен со значительным опережением графика.

В ближайшее время специалистам центра "Геоинформ" ТНГ-Групп предстоит обработать полученный материал и уточнить представления о геологическом строении исследованного участка.

Фото: tagras.ru

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