Кто может воспользоваться гостиницей для собак?

Если вам необходимо срочно отлучится на какое-то время, а любимца взять с собой не предоставляется возможным, то единственно правильный выход в этой ситуации – это варианты платной передержки, например гостиница для собак. Важно, выбирая гостиницу, подойти к этому вопросу со всей ответственностью и воспользоваться услугами профессионалов, например сервиса «Гульдог».

❓Какие собаки могут быть приняты в гостиницу?

Каждая гостиница для собак, которая предоставляет свои услуги легально, выдвигает ряд требований к питомцу, который претендует на заселение. Среди них стоит выделить такие:

1. Собака должна быть вакцинирована в соответствии с возрастом. Последняя комплексная вакцинация должна быть сделана не давнее, чем три года назад. Если вакцинации не проведена, то уточните у менеджера гостиницы, можно ли у них ее провести, ведь очень часто при гостиницах функционируют ветеринарные клиники или ветеринарные врачи

2. Пес должен быть обработан от наружных и внутренних паразитов (имеются ввиду блохи, клещи и гельминты). В некоторых гостиницах одним из требований может быть ношение специального противоблошиного ошейника

3. У собаки должна быть устойчивая психика. То есть, если питомец агрессивный и недружелюбно настроен к другим людям, то стоит рассмотреть другие варианты передержки или же обсудить это с менеджером в гостинице. Он поможет решить эту проблему и подобрать специалиста, который сможет преодолеть собачью агрессию.

4. Стоит заранее обговорить рацион собаки, ее режим дня. Хоть к заселению в гостиницу допускаются только здоровые собаки, но если у вашего питомца есть хронические болезни, которые имеют спокойное течение, или болезни, связанны с возрастными изменениями в организме пса, то они могут быть взяты не передержку. Но о наличии таких болезней, стоит обязательно сообщать менеджеру, чтобы он мог сообщить об этом специалисту, который будет иметь это ввиду, чтобы не пропустить тревожных симптомов.

5. Перед тем, как привезти собаку в гостиницу, стоит уточнить, сколько стоит передержка собак в сутки https://guldog.ru/perederjka, есть ли пакетные предложения и скидки для постоянных клиентов. Также надо узнать, входить ли в стоимость питание или корм надо привозить с собой. Некоторые гостиницы практикуют готовку еды для собак, тогда меню стоит обговаривать, ведь это влияет на стоимость. А некоторые – наоборот предпочитают, чтобы хозяин самостоятельно привозил корм для своего питомца. Не волнуйтесь, если вдруг корм закончится, то для собаки будет приобретен точно такой же, а чек о покупке вам будет предоставлен.

6. Относительно транспортировки в гостиницу и обратно, здесь также есть несколько вариантов. Например, может подъехать сотрудник гостиницы на специализированном и специально оборудованном транспорте и забрать собаку, а можете вы сделать это самостоятельно. То же самое касается и отправки собаки домой.

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