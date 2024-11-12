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13 ноября, 14:22
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Практический семинар для педагогов, посвященный безопасности на дорогах, провели сотрудники Центра развития одарённых детей

Практический семинар для педагогов, посвященный безопасности на дорогах, провели сотрудники Центра развития одарённых детей

Деятельность подразделения центра направлена на экспертно-аналитическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

Тема семинара посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах.

Методист Дина Михайлова ознакомила учителей с различными методиками обучения, представила лучшие конкурсные работы по правилам дорожного движения.

На семинаре также обсудили темы оказания первой доврачебной помощи, использования удерживающего устройства и правил поведения детей на улицах и дорогах.

Фото: Центр развития одарённых детей

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