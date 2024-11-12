13 ноября, 14:22
Практический семинар для педагогов, посвященный безопасности на дорогах, провели сотрудники Центра развития одарённых детей
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Деятельность подразделения центра направлена на экспертно-аналитическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения.
Тема семинара посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах.
Методист Дина Михайлова ознакомила учителей с различными методиками обучения, представила лучшие конкурсные работы по правилам дорожного движения.
На семинаре также обсудили темы оказания первой доврачебной помощи, использования удерживающего устройства и правил поведения детей на улицах и дорогах.
Фото: Центр развития одарённых детей