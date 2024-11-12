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13 ноября, 14:33
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Кинокомпания СТВ сообщила о завершении фильма Евгения Сангаджиева

Кинокомпания СТВ сообщила о завершении фильма Евгения Сангаджиева

Производством полнометражной фантастической комедии «Космическая собака Лида» занимались СТВ и кинокомпания «Резервная копия» при поддержке Фонда кино. Съемки проходили также при содействии Роскосмоса.

В фильме снимались Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Ольга Науменко и многие другие, а также бордер-колли Шаня. Съемки фильма проходили в Астрахани, Москве, Подмосковье. В съемочной группе работали сто человек.

Сергей Сельянов – продюсер фильма о Евгении Сангаджиеве: «Космическая собака Лида» - фантастическая комедия и дебют Сангаджиева в полнометражном кино. Он яркий, набирающий опыт талантливый режиссер, который заставил говорить о себе ту часть зрителей, что активно интересуется современным российским кинематографом».

Выпуск фильма запланирован на 2025 год.

Фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

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