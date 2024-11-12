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13 ноября, 14:11
НовостиКриминал

Односельчанин угнал автомобиль

Односельчанин угнал автомобиль

В дежурную часть отдела полиции села Троицкое по факту угона автотранспорта обратился местный житель.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспектором Госавтоинспекции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых по горячим следам автомобиль был найден. Угонщик задержан.

Им оказался 46-летний односельчанин потерпевшего, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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