Односельчанин угнал автомобиль

В дежурную часть отдела полиции села Троицкое по факту угона автотранспорта обратился местный житель.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспектором Госавтоинспекции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых по горячим следам автомобиль был найден. Угонщик задержан.

Им оказался 46-летний односельчанин потерпевшего, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия