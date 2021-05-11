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8 июня, 14:22
Новости

Число должников в Калмыкии сократилось

Число должников в Калмыкии сократилось

 За 4 месяца долг жителей региона за поставленную электроэнергию снизился на 8%, это 36 миллионов рублей. Во многом, благодаря, так называемым, «умным счётчикам».

Напомним, внедрение интеллектуальных приборов учёта в республике позволило сэкономить более 10 миллионов рублей за первый квартал года. На сегодняшний день их установлено 12 тысяч. По примерным расчетам энергетиков, до конца года экономический эффект от их использования составит более 50 миллионов рублей.

 

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