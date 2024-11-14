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15 ноября, 14:34
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Пожар в Вознесеновке оперативно ликвидирован

Пожар в Вознесеновке оперативно ликвидирован

Сообщение о возгорании в квартире в жилом массиве села Вознесеновка Целинного района поступило сегодня, в 15:34.

На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что в одной из жилых комнат происходит горение предметов быта на площади 10 квадратных метров. Наблюдалось сильное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к тушению.

Причина, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

Видео: МЧС Республики Калмыкия

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