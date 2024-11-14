15 ноября, 14:34
Пожар в Вознесеновке оперативно ликвидирован
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Сообщение о возгорании в квартире в жилом массиве села Вознесеновка Целинного района поступило сегодня, в 15:34.
На место вызова направились пожарные МЧС России. По прибытии было установлено, что в одной из жилых комнат происходит горение предметов быта на площади 10 квадратных метров. Наблюдалось сильное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к тушению.
Причина, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.
Видео: МЧС Республики Калмыкия