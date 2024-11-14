Элистинскя школа №10 им. А. В. Бембетова отпраздновала 60-летний юбилей.

Школа открылась 1 сентября 1964 года. Первым директором был Леонид Санжинов. Школа стала настоящей кузницей знаний, воспитав не одно поколение талантливых и успешных выпускников.

Сегодня среди почетных гостей на юбилее присутствовали ветераны педагогического труда, воспитавшие не одно поколение замечательных учеников. Поздравить с праздником коллектив школы пришли представители администрации Элисты, министерства образования и науки РК, Элистинского городского собрания.

В школе учится 790 детей, среди педагогов - 18 почетных работников общего образования Российской Федерации, 6 заслуженных учителей Калмыкии.

Поздравить родную школу с юбилеем пришли ее выпускники.

Видео: Администрация города Элисты