Элистинскя школа №10 им. А. В. Бембетова отпраздновала 60-летний юбилей.
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Школа открылась 1 сентября 1964 года. Первым директором был Леонид Санжинов. Школа стала настоящей кузницей знаний, воспитав не одно поколение талантливых и успешных выпускников.
Сегодня среди почетных гостей на юбилее присутствовали ветераны педагогического труда, воспитавшие не одно поколение замечательных учеников. Поздравить с праздником коллектив школы пришли представители администрации Элисты, министерства образования и науки РК, Элистинского городского собрания.
В школе учится 790 детей, среди педагогов - 18 почетных работников общего образования Российской Федерации, 6 заслуженных учителей Калмыкии.
Поздравить родную школу с юбилеем пришли ее выпускники.
Видео: Администрация города Элисты