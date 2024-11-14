Подведены итоги Кубка России по армрестлингу среди лиц с ПОДа, в котором спортсмены Калмыкии заняли четыре первых места.

Сегодня в городе Орле прошел Кубок России по армреслингу. За звание лучших боролись 106 спортсменов из 21 региона. Республику Калмыкия представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы, они тренируются под руководством Евгения Джакураева и Булган Манджиевой.

Четыре первых места завоевали спортсмены - Насир Халиков, Руслан Термитов, Наталия Сюкиева, Олег Донцов. Серебряная медаль у Виктории Надбитовой.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК