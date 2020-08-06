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9 августа, 21:09
НовостиПроисшествия

Пожар в министерстве здравоохранения

Пожар в министерстве здравоохранения

Сегодня, примерно в 12 часов на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении в одном из кабинетов здания, где сейчас располагается профильное ведомство. На вызов незамедлительно выехали подразделения 1-ой пожарно-спасательной части - 2 автоцистерны и 8 человек личного состава.

Спустя считанные минуты пожар был потушен. Главное управление МЧС по Калмыкии напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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