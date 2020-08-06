Клуб «Уралан» уходит в отпуск до сентября

Игры 3-го дивизиона в рамках Чемпионата страны, назначенные на 10 и 18 августа, перенесены на первый месяц осени. Таким образом, футболистам после паузы предстоит отыграть сразу 6 матчей.

Первым соперником на выезде станет команда «Нахичевань» из Ростова-на Дону. Перерыв в Чемпионате вынужденный, пояснили в клубе. Он связан, в первую очередь, с неблагополучной эпидобстановкой, а также с тем, что многим игрокам требуется время на восстановление после полученных в ходе предыдущих баталий травм.