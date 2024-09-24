Сегодня в Элисте сотрудники ресурсоснабжающего предприятия устраняют сразу несколько утечек на водопроводных линиях.

Без воды остается около 1.500 человек.

Так, из-за аварии на пересечении улиц Алтн Булг и Тенгрин Уйдл подача воды прекращена жителям части этих улиц, 8 Марта и прилегающим к ним.

Результатом порыва на улицах Чернышевского и Кирбазарной стало отключение воды проживающим на них абонентам.

Прекращена также подача на центральную часть города от улиц Чкалова до Нейман и прилегающих к ним улиц, в связи с аварией на водопроводной линии по улице Ленина.

К многоквартирным домам организуют подвоз воды двумя водовозами, сообщает Водоканал Элисты.