Поздравление Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова с Днем Победы

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, труженики тыла!

Күндтә үүрмүд!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Это священный праздник, который объединяет миллионы людей – независимо от возраста, пола, национальности и профессии.

Сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем великий подвиг наших предков. Благодаря невероятному напряжению сил, сплочению и невиданному доселе в истории массовому героизму они защитили нашу Родину и наше будущее.

Вечная слава и память всем героям!

Мы обязаны помнить о поколении победителей. О тех, кто вынес все тяготы военной поры на фронте и в тылу. И наш с вами долг – бережно хранить историю, не допуская искажения фактов и намеренных фальсификаций.

Поэтому особенно важно, что наше молодое поколение принимает активное личное участие в сохранении памяти о тех героических и трагических событиях.

Необходимо передать нашим детям и знания о вкладе нашей республики в общую Победу. Тем более, фронт прокатился и через территорию Калмыкии.

Ежегодно наша молодежь участвует в памятных мероприятиях в посёлке Хулхута, ставшим самой восточной точкой фронта. Здесь были остановлены гитлеровские войска, которые пытались захватить стратегические объекты страны: морской порт и железную дорогу Астрахань – Кизляр. А потом их погнали назад.

Необходимо бережно хранить память и об уроженцах Калмыкии, ушедших на фронты Великой Отечественной войны. И в этом году мы отмечаем 80-летие образования 110-ой кавалерийской дивизии, в рядах которой воевали тысячи наших земляков.

Для сохранения военно-исторического наследия и для воспитания молодого поколения в прошлом году мы присвоили почётные звания «Населенный пункт воинской доблести» посёлкам Хулхута и Шарнут. Элиста, наша столица, стала «Городом воинской славы».

Дорогие ветераны и труженики тыла! В День Победы мы обращаемся к вам с особыми словами признательности, преклоняемся перед вашей доблестью и силой духа. Вы показали, что значит по-настоящему любить свою Родину. Мы гордимся возможностью жить в одно время с вами.

Низкий поклон вам за вашу стойкость и мужество, за вклад в становление и развитие нашей республики в послевоенное время. Желаю вам долгой жизни, благополучия и теплоты близких людей.

Дорогие земляки! Мы должны быть достойными Великой Победы. Пусть память о подвиге нашего народа дает нам сил, чтобы преодолевать любые испытания и стремиться к новым свершениям, обеспечивая благополучие и процветание нашей страны и родной Калмыкии.

Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!

С праздником Великой Победы!

Глава Республики Калмыкия Б.С. Хасиков