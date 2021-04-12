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9 мая, 09:52
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Для обеспечения безопасности жителей программа праздничных мероприятий сокращена

Для обеспечения безопасности жителей программа праздничных мероприятий сокращена

В связи с ограничительными мерами, программа праздника будет сокращенной, и в ней примет участие минимальное количество людей. Так, сегодня с утра и на протяжении всего дня на Вечном огне будут нести Вахту Памяти школьники и студенты.

 В 9 часов на площади «Пагоды  Семи Дней» стартовало торжественное прохождение военной и специализированной техники.

Далее официальные лица республики, ветераны, прошествуют к Вечному огню, где состоится традиционное возложение цветов и венков. В 11 часов на ипподроме пройдет конноспортивный праздник с ограниченным числом зрителей. А в 9 вечера - фейерверк.

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