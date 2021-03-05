Прошел почти год, как в Калмыкии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Сейчас в регионе наблюдается стабильное снижение заболеваемости, это позволило сократить число инфекционных госпиталей. Например, по данным минздрава, закрылся такой на базе Верхне-Яшкульской санаторной школы. А всего их в республике было развернуто 6.

Медучреждения начали оказывать плановую медпомощь. В ведомстве сообщают, что регион обеспечен бесплатными лекарствами. Их получили около 6500 пациентов.

Проведено более 170 тысяч исследований на КОВИД методом ПЦР. Охвачено более 200 тысяч человек.

В регионе работают 14 пунктов вакцинации, в том числе 2 – в Элисте. Процедуру прошли не менее 10 тысяч граждан. Запись ведется через портал «Калмдоктор», а также через «Госуслуги», с помощью которых прививку получили 2500 жителей. Еще столько же - посредством живой очереди, коллективных заявок и по горячей линии.