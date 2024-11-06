Повара Калмыкии на конкурсе лучших школьных столовых

Команда Ики-Бурульской средней школы принимает участие в федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-24».

В Саранске стартовал финальный этап Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая", организованный министерством просвещения РФ. Участие в конкурсе предоставляет возможность продемонстрировать подход к организации питания, который учитывает современные тенденции в области здорового образа жизни.

Его участниками стали 110 команд и 50 школьных поваров из 75 регионов страны. По итогам трехдневного марафона будут определены победители в четырех номинациях.

Суперфинал конкурса состоится завтра, в субботу. А торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2024» пройдет 12 ноября в Москве.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия