Нахальная кража произошла в Элисте

В сетевом магазине двое неизвестных молодых людей, выбрав себе куртки по размеру, сломали защитные магниты и вышли из магазина с неоплаченным товаром. На следующий день один из нарушителей вернулся на место преступления и совершил еще одну кражу. Общий ущерб составил более 30 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска столичного полицейского управления установили личности, местонахождение подозреваемых и задержали двух молодых людей двадцати лет.

В данный момент ведутся следственные действия. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Видео: МВД Калмыкия