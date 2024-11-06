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8 ноября, 08:35
НовостиСобытиеКриминал

Обвинительный приговор за убийство

Обвинительный приговор за убийство

Прокуратурой республики поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего жителя республики, совершившего убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении преступления, и приговором Верховного Суда Республики Калмыкия ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Видео: Следком Калмыкии

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