Обвинительный приговор за убийство

Прокуратурой республики поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего жителя республики, совершившего убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении преступления, и приговором Верховного Суда Республики Калмыкия ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Видео: Следком Калмыкии