Масштабные дорожные работы запланированы в республике в текущем году

Если в 2019-2020 годах ремонтировалось в год до 60 километров, то теперь общая протяжённость дорог превысит 120 километров. На все эти работы предусмотрен почти 1 миллиард 800 миллионов рублей. В том числе полтора миллиарда - из регионального бюджета.

Кроме того, в текущем году планируется установка трёх автоматических пунктов весогабаритного контроля на региональных трассах общего пользования.

Согласно Президентскому указу, Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» будет продлён до 2030 года. Это крайне актуально для степной республики, растянувшейся на 250-300 километров в каждом направлении.