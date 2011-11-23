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12 февраля, 16:27
НовостиСтроительство

Масштабные дорожные работы запланированы в республике в текущем году

Масштабные дорожные работы запланированы в республике в текущем году

Если в 2019-2020 годах  ремонтировалось в год до 60 километров, то теперь общая протяжённость дорог превысит 120 километров. На все эти работы предусмотрен почти 1 миллиард  800 миллионов рублей. В том числе полтора миллиарда - из регионального бюджета.

Кроме того, в текущем году планируется установка трёх автоматических пунктов весогабаритного контроля на региональных трассах общего пользования.

 Согласно Президентскому указу, Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» будет продлён до 2030 года. Это крайне актуально для степной республики, растянувшейся на 250-300  километров в каждом направлении.

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