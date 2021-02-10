«С надеждой, верой и любовью…»

Праздничную программу под таким названием готовят артисты Национального драматического театра к Международному женскому дню. Это часть творческого проекта «Поют драматические артисты!». Её можно будет увидеть 5 и 6 марта. А через неделю, 12 и 13 марта на сцене театра состоится премьера спектакля – драма «Братья-калмыки» в постановке Заслуженного деятеля искусств России Бориса Манджиева.

Напомним, сейчас он находится в Тыве, где накануне с успехом прошла премьера спектакля «Янтарные бусы», поставленного калмыцким режиссером на сцене Национального театра музыки и танца «Саяны» к столетию Тувинской народной республики.