Шесть тысяч доз препарата от COVID-19 дополнительно выделил Калмыкии федеральный центр

Об этом сообщил сегодня Глава региона. Такое решение, по его словам, принято на основе высокой оценки работы по вакцинации жителей республики.

На сегодня привито уже 22 305 человек. Начали работать три мобильных пункта в Элисте. Они разгрузили очередь и сделали иммунизацию более доступной, об этом говорят сами горожане.

Кроме того, получить вакцину можно также на базе 14 региональных медорганизаций.

Всего с начала апреля поступила партия препаратов для охвата 23 тысяч 400 человек. Она поможет выработать иммунитет к коронавирусу и значительно замедлить распространение заболевания в республике.