В посёлке Аршань-Зельмень открылся детский сад

Пристрой на 30 мест при местной школе был возведён в рамках Национального проекта "Демография" и региональной программы "Содействие занятости женщин - создание условий для дошкольного образования детей до 3-х лет".

Участниками торжественной церемонии стали малыши и их родители. А поздравили коллектив и воспитанников председатель правительства республики Юрий Зайцев, министр образования и науки Эрдни Баринов и глава РМО Павел Немашкалов.