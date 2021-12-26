В республике участились случаи краж на загородных участках

Оставшиеся без присмотра дома привлекают злоумышленников. Так, двоих мужчин, которые проникли в домик в одном из садоводческих товариществ, расположенных в черте Элисты, задержали во время кражи чужого имущества. Подробнее – в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Лестница, бочка и сейф. Эта вся добыча, которую успели похитить, делится Надежда. «Металлисты», так уже успели прозвать их местные, воруют все, что можно сдать в пункт приема. Известно, что хозяин дачи, где произошла кража - скончался. Присмотреть за жильем женщину попросили его родственники. Она же и поймала горе-воришек с поличным. Говорит, что одного из злоумышленников знает в лицо. Мужчина 1954 года рождения проживал в садоводческом товариществе.

На место преступления прибыла оперативная группа и дежурный участковый. Теперь с задержанным будут работать следователи. По словам полицейских, хищение чужого имущества - явление частое. Только за прошлый год в Элисте зафиксировано 409 краж. Зачастую, воры проникают и в дачные дома, пока хозяева в отъезде.

От рук грабителей два года назад пострадала и 60-летняя Татьяна Ланцинова. За раз она лишилась 170 голов домашней птицы. От злоумышленников не спасает ни глухой забор, ни надежный замок, признается женщина.

Выносят даже статуэтки садовых гномов, говорит Валентина Вражнова. На своей даче она проживает более 20 лет. Рассказывает, что несколько раз воры побывали и в домиках ее соседей.

Зачастую, в садоводческих товариществахворуют металлическую кухонную утварь, чугунные ванны, бытовую технику. Как отмечают полицейские, почти во всех кражах преступники проникали в загородные дома через разбитые или плохо закрытые окна. Правоохранители напоминают, что за кражу с незаконным проникновением в жилище может грозить лишение свободы на срок - до шести лет.