Подозреваемый в убийстве житель села Троицкое взят под стражу

Мера пресечения в виде заключения под стражу 41 –летнему мужчине избрана по ходатайству следствия Целинным районным судом.

Как сообщает пресс-служба Регионального Следственного управления СК РФ , в начале этой недели ночью обвиняемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес множественные удары в область головы предметами, используемыми в качестве орудия преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, назначены экспертизы, допрошены свидетели.