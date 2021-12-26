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21 января, 12:19
НовостиКриминал

Подозреваемый в убийстве житель села Троицкое взят под стражу

Подозреваемый в убийстве житель села Троицкое взят под стражу

 

Мера пресечения в виде заключения под стражу 41 –летнему мужчине избрана по ходатайству следствия Целинным районным судом.

Как сообщает пресс-служба Регионального Следственного управления СК РФ , в начале этой недели ночью обвиняемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим нанес множественные удары в область головы предметами, используемыми в качестве орудия преступления.  От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, назначены экспертизы, допрошены свидетели. 

 

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