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21 января, 10:48
НовостиCOVID-19Здравоохранение

В республике приостановлен плановый прием в медицинских организациях в амбулаторно-поликлиническом звене

В республике приостановлен плановый прием в медицинских организациях в амбулаторно-поликлиническом звене

Приказ об этом подписан министром здравоохранения Калмыкии. Согласно документу, временно прекращено оказание медицинской помощи населению в условиях дневных стационаров (за исключением Республиканского онкологического диспансера имени Тимошкаевой) и деятельность физиотерапевтических кабинетов.

Также приостановлены плановые профилактические мероприятия в амбулаторных условиях, за исключением отдельных видов медицинских услуг в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

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