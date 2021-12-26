21 января, 10:48
В республике приостановлен плановый прием в медицинских организациях в амбулаторно-поликлиническом звене
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Приказ об этом подписан министром здравоохранения Калмыкии. Согласно документу, временно прекращено оказание медицинской помощи населению в условиях дневных стационаров (за исключением Республиканского онкологического диспансера имени Тимошкаевой) и деятельность физиотерапевтических кабинетов.
Также приостановлены плановые профилактические мероприятия в амбулаторных условиях, за исключением отдельных видов медицинских услуг в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
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