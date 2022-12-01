По искам прокуратуры с осужденных будут взысканы расходы на лечение потерпевших по уголовным делам

Прокуратура Октябрьского района провела анализ уголовных дел о преступлениях против личности, по которым был причинен вред здоровью потерпевшим. Последним оказывалась медпомощь в больнице за счет средств ОМС.



Например, установлено, что местный житель облил раскаленным маслом потерпевшего в область спины, причинив тем самым ожоги, после чего последний с телесными повреждениями был доставлен в БУ РК «Октябрьская РБ», откуда на следующий день госпитализирован в БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева». Согласно заключению эксперта у потерпевшего установлены телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью. По иным преступлениям потерпевшим также был причинен легкий вред здоровью.



Прокуратура района предъявила к осужденным 3 иска в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК о взыскании средств на сумму свыше 249 тыс. рублей.