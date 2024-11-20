Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики объявило аукцион для приобретения семи квартир для детей-сирот.

В этом году, в рамках соглашения между минстроем России и правительством Калмыкии за счет субсидий из федеральных средств и софинансирования из регионального бюджета, предусмотрено обеспечить жильем восемь детей-сирот. Таким образом, до конца 2024 года планируется обеспечить жильем 15 детей сирот.

Согласно условиям, жилье площадью не менее 33 кв. метра должно находиться в Элисте и соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным и техническим нормам, быть изолированным и благоустроенным для постоянного проживания. Также оно не должно размещаться в общежитиях или в зданиях, ранее использовавшихся в таком качестве и не допускается расположение квартиры в цокольном, мансардном и верхнем этажах.

Итоги аукциона подведут 29 ноября.

Фото: Правительство Республики Калмыкия