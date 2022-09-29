"Безопасные качественные дороги"

Уже в следующем году в Калмыкии, помимо автомобильных трасс, ремонт коснется и трех мостов. Как сообщили в профильном ведомстве, в ближайшее время будут объявлены торги для определения подрядной организации.



В наступающем году она выполнит строительно-монтажные работы. С момента ввода в эксплуатацию мосты в Калмыкии ни разу не ремонтировались.