5 декабря, 11:53
"Безопасные качественные дороги"
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Уже в следующем году в Калмыкии, помимо автомобильных трасс, ремонт коснется и трех мостов. Как сообщили в профильном ведомстве, в ближайшее время будут объявлены торги для определения подрядной организации.
Уже в следующем году в Калмыкии, помимо автомобильных трасс, ремонт коснется и трех мостов. Как сообщили в профильном ведомстве, в ближайшее время будут объявлены торги для определения подрядной организации.
В наступающем году она выполнит строительно-монтажные работы. С момента ввода в эксплуатацию мосты в Калмыкии ни разу не ремонтировались.