В Калмыкии начались работы по строительно-технической экспертизе Ики-Бурульского группового водопровода

Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился: «Мы начали работы по строительно-технической экспертизе Ики-Бурульского группового водопровода». Он подчеркнул, что это позволит ответить на ряд вопросов и определиться с дальнейшей судьбой объекта.

Глава региона также добавил, что средства на эти цели были выделены по итогам визита в Калмыкию Премьер-министра России Михаила Мишустина в феврале этого года.

«Мы должны определиться с дальнейшей судьбой Ики-Бурульского группового водопровода и выбрать сценарий максимально эффективного использования уже построенных объектов с учетом требований минимизации тарифа и обеспечения населения питьевой водой», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Калмыкии Наран Кюкеев.

Как сообщил директор Управления по эксплуатации групповых водопроводов Владимир Агеев, к настоящему времени основные камеральные работы завершены, бригады экспертов вышли на объекты водопровода.