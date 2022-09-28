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28 октября, 08:29
Новости

Голосование по выбору малых населенных пунктов, в которых связь и интернет появится уже в следующем году продолжается

Голосование по выбору малых населенных пунктов, в которых связь и интернет появится уже в следующем году продолжается

В рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпрограммы "Цифровая экономика " предусматривается поэтапная установка базовых станций, сетей подвижной радиотелефонной связи в 72-х малочисленных населенных пунктах республики.

В Калмыкии в декабре планируется поставка коммуникационного оборудования, а в марте – запуск базовой станции. Это технологическое мероприятие позволит обеспечить мобильной связью и интернетом село Буранное Лаганского района, поселки Аршан Булг, Лола и Тавн Гашун. Жителям этих населенных пунктов станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, она также обеспечит устойчивый доступ к интернету.

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