Голосование по выбору малых населенных пунктов, в которых связь и интернет появится уже в следующем году продолжается

В рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпрограммы "Цифровая экономика " предусматривается поэтапная установка базовых станций, сетей подвижной радиотелефонной связи в 72-х малочисленных населенных пунктах республики.



В Калмыкии в декабре планируется поставка коммуникационного оборудования, а в марте – запуск базовой станции. Это технологическое мероприятие позволит обеспечить мобильной связью и интернетом село Буранное Лаганского района, поселки Аршан Булг, Лола и Тавн Гашун. Жителям этих населенных пунктов станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, она также обеспечит устойчивый доступ к интернету.