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16 февраля, 11:07
НовостиСельское хозяйство

Погода в Калмыкии радует морозом и обильным снегом

Погода в Калмыкии радует морозом и обильным снегом

 Как минимум, на неделю, минусовая температура и осадки станут спутниками жителей Калмыкии. Но сейчас основные проблемы, в связи с этим, испытывают аграрии. Состояние озимых, которые берегли как зеницу ока после засушливого лета, -  ежедневная головная боль для растениеводов республики. Как на всходах скажется февральская непогода, расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.

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