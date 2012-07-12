Погода в Калмыкии радует морозом и обильным снегом

Как минимум, на неделю, минусовая температура и осадки станут спутниками жителей Калмыкии. Но сейчас основные проблемы, в связи с этим, испытывают аграрии. Состояние озимых, которые берегли как зеницу ока после засушливого лета, - ежедневная головная боль для растениеводов республики. Как на всходах скажется февральская непогода, расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.