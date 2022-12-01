Победители регионального этапа чемпионата "Локобаскет–школьная лига" представят Калмыкию на соревнованиях в ЮФО.

На базе "Ойрат-Арены" прошли финальные игры по баскетболу среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовали 4 команды юношей и 4 - девушек.



Первое место заняла команда юношей Троицкой школы, они и представят регион на соревнованиях в Краснодаре. У девушек лучшими стали спортсменки 21й столичной школы.



Фото из соцсетей администрации Целинного РМО РК