На базе "Ойрат-Арены" прошли финальные игры по баскетболу среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовали 4 команды юношей и 4 - девушек.
Первое место заняла команда юношей Троицкой школы, они и представят регион на соревнованиях в Краснодаре. У девушек лучшими стали спортсменки 21й столичной школы.
Фото из соцсетей администрации Целинного РМО РК
6 февраля, 11:34
Победители регионального этапа чемпионата "Локобаскет–школьная лига" представят Калмыкию на соревнованиях в ЮФО.
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