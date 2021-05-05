Портфель южных девелоперов жилья в Сбере превысил 200 млрд рублей

Кредитный портфель финансирования жилой и коммерческой недвижимости Юго-Западного банка Сбербанка на конец мая составил 214 млрд рублей. В

сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 174%, а с начала года – темп роста отраслевого портфеля составил 124%. Сегодня на

долю проектного финансирования по схеме с эскроу-счетами приходится более 200 млрд рублей.

Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер финансирует около 60% строящихся в южных регионах России жилы проектов. Большинство девелоперов выбирают нас своим финансовым партнёром из-за максимально полной экспертизы отраслевого рынка, а также за комплексную экосистемную цифровую поддержку их бизнеса: от проведения маркетинговых исследований спроса и запуска рекламных кампаний до заключения онлайн-сделки перехода права в Росреестре. Сегодня рынок недвижимости остаётся важным драйвером развития экономики Юга России и Северного Кавказа. Поэтому мы помогаем сохранить застройщикам

текущие инвестиционные программы, выводим на рынок новые сервисы для покупателей недвижимости».

Сбер сегодня активно поддерживает сегмент жилой недвижимости и участвует в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков, на которую Правительство РФ выделило 35 млрд рублей, где 16 млрд рублей приходится на финансирование проектов Сбером. Причём, 1,7 млрд из них получат девелоперы, развивающие бизнес на Юге России и Северном Кавказе.

Эти меры господдержки позволят поддержать уровень ставок для девелоперов жилья на уровне не выше 15% годовых. Кредитные средства, прежде всего, будут направлены на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации и по которым активные продажи ещё не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу. По оценкам Сбера, после уточнения лимита субсидий поддержку в целом в стране могут получить более 600 финансируемых банком проектов общей площадью 14 млн кв. м.