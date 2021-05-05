Читателям представят краткий энциклопедический словарь Калмыкии

Его презентация состоится завтра, в Национальной библиотеке имени Амур-Санана. Однотомное научно-популярное издание адресовано широкому кругу пользователей.

Его составитель – Розалия Ганджгаева. Словарь сформирован как универсальный справочник. Статьи написаны на русском языке и расположены в алфавитном порядке. Как сообщили в библиотеке, в книге можно найти краткие сведения о географии, культуре, истории, литературе, экономике степного региона.