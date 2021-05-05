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7 июня, 20:42
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В Калмыкии началась реализация эколого-просветительского проекта Каспийского Трубопроводного Консорциума «Сохраним природу родного края»

Это десятки мероприятий: открытые уроки, творческие конкурсы и многое другое. Одно из них - фотовыставка в эти дни работает в Национальном музее имени Пальмова. Ялман Каджаева побывала на экспозиции.

Восхищается увиденным и школьница Камила Кульмулдаева. По ее словам, представленные на выставке уникальные фотографии – это и своего рода призыв –берегите калмыцкую степь, сохраните ее в первозданном виде: с полем тюльпанов, со стадами сайгаков и стаями пернатых. 

Выставка проводится в рамках масштабного проекта Акционерного общества«КТК-Р» «Сохраним природу родного края». Также, как и десятки других мероприятий. Это и открытые уроки, творческие конкурсы, квесты, игры, викторины. Эколого-просветительская программа направлена на формирование бережного отношения к природе у подрастающего поколения и сохранения популяции редких видов животных.

По словам Мингияна Батнасунова, представителя КТК-Р, этот масштабный проект осуществляется в тесном сотрудничестве с Правительством Республики с 2014 года.

Всего на реализацию программы «Сохраним природу родного края» в республике Калмыкия Каспийский трубопроводный консорциум направил свыше 28 млн. рублей.

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