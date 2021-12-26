Все школы Элисты переведены на дистанционное обучение

Такое решение принято Главным санитарным врачом республики на основании результатов ежедневного мониторинга. По словам специалистов, превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу, в основном, отмечено среди детей от 7 до 14 лет. А вот дошкольные учреждения продолжат свою деятельность. Этой теме сегодня был посвящен прямой эфир исполняющей обязанности министра образования Булган Ангировой.

В классах и коридорах Калмыцкой национальной гимназии непривычно тихо. Здесь коронавирусом болеют пять школьников. А ОРВИ диагностировали у 29 учащихся. Есть случаи заболевания гриппом. Впрочем, аналогичная ситуация во всех городских школах, где дети жалуются на головную боль, насморк и кашель. Но учебный процесс не прерывается. Уроки проходят в онлайн-формате.

На дистанционное обучение переведены не только школьники, но и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Это должно помочь в борьбе с распространением инфекции. Из-за ухудшения эпидситуации в Элисте приостановлена работа спортивных секций и кружков, сообщила исполняющая обязанности профильного министра Булган Ангирова. Она обратилась к педагогам, чтобы образовательный процесс был максимально эффективным.

В условиях карантина - это единственный способ освоить учебный материал. К тому же, школьники сейчас активно используют соцсети, поэтому подача информации с помощью дистанционки для них знакома. А возможные пробелы в знаниях восполнят, когда все вернутся в школу.

Что касается детских садов, то все зависит от эпидеомилогической обстановки. Пока дошкольные учреждения продолжат свою деятельность.

Между тем, специалисты советуют: не пренебрегать элементарными мерами безопасности и стараться не посещать многолюдные места.