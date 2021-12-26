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20 января, 15:20
НовостиОбразование

Все школы Элисты переведены на дистанционное обучение

Все школы Элисты переведены на дистанционное обучение

Такое решение принято Главным санитарным врачом республики на основании результатов ежедневного мониторинга. По словам специалистов, превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу, в основном, отмечено среди детей от 7 до 14 лет. А вот дошкольные учреждения продолжат свою деятельность. Этой теме сегодня был посвящен прямой эфир исполняющей обязанности министра образования Булган Ангировой.

В классах и коридорах Калмыцкой национальной гимназии непривычно тихо. Здесь коронавирусом болеют пять школьников. А ОРВИ диагностировали у 29 учащихся. Есть случаи заболевания гриппом. Впрочем, аналогичная ситуация во всех городских школах, где дети жалуются на головную боль, насморк и кашель. Но учебный процесс не прерывается. Уроки проходят в онлайн-формате.

На дистанционное обучение переведены не только школьники, но и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Это должно помочь в борьбе с распространением инфекции. Из-за ухудшения эпидситуации в Элисте приостановлена работа спортивных секций и кружков,  сообщила исполняющая обязанности профильного министра Булган Ангирова. Она обратилась  к педагогам, чтобы образовательный процесс был максимально эффективным.

В условиях карантина - это единственный способ освоить учебный материал. К тому же, школьники сейчас активно используют соцсети,  поэтому подача информации с помощью дистанционки для них знакома. А возможные пробелы в знаниях восполнят, когда все вернутся в школу.

Что касается детских садов, то все зависит от эпидеомилогической обстановки. Пока дошкольные учреждения продолжат свою деятельность.

Между тем, специалисты советуют: не пренебрегать элементарными мерами безопасности и стараться не посещать многолюдные места.

 

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