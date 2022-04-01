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28 апреля, 09:20
Новости

Поработали – можно и отдохнуть

Поработали – можно и отдохнуть

Стало известно, в какие дни майских праздников будут отдыхать жители Калмыкии.

Первые 2 рабочие недели месяца короткие – по 3 дня.  Отдыхать же будем  подряд по 4 дня: с 30 апреля по 3 мая, и с 7 по 10 мая.

Министерство социального развития республики напоминает, что перед длинными выходными продолжительность рабочего дня не сокращается, так как эти дни не являются предпраздничными. А корреспонденты Вестей Калмыкия продолжат со 2 мая рассказывать о происходящем в регионе. Смотрите нас на канале Россия 1.

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