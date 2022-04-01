Поработали – можно и отдохнуть

Стало известно, в какие дни майских праздников будут отдыхать жители Калмыкии.

Первые 2 рабочие недели месяца короткие – по 3 дня. Отдыхать же будем подряд по 4 дня: с 30 апреля по 3 мая, и с 7 по 10 мая.

Министерство социального развития республики напоминает, что перед длинными выходными продолжительность рабочего дня не сокращается, так как эти дни не являются предпраздничными. А корреспонденты Вестей Калмыкия продолжат со 2 мая рассказывать о происходящем в регионе. Смотрите нас на канале Россия 1.