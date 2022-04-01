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28 апреля, 09:49
Новости

Государство по-прежнему будет поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, создавая возможности для развития отрасли

Государство по-прежнему будет поддерживать отечественных сельхозпроизводителей, создавая возможности для развития отрасли

В этом году при выдаче всех субсидий, Министерство сельского хозяйства Калмыкии ввело абсолютно новый термин- «селообразующая организация», обеспечивающая постоянными рабочими местами большое количество людей в сельских муниципальных образованиях региона

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале профильный министр Максим Менкнасунов. Так, субсидии на поддержку селообразующих организаций будут иметь двойной коэффициент. На это есть ряд причин. Одна из них – засуха в 2020.

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