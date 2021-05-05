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15 июня, 22:17
НовостиСтроительство

Приятная новость для участников долевого строительства дома номер 50 в 9 микрорайоне Элисты

Приятная новость для участников долевого строительства дома номер 50 в 9 микрорайоне Элисты

Работы по отводу наружных канализационных сетей к дому практически завершены. Об этом, по итогам встречи с представителями подрядной организации «ЛенРусСтрой», в своём телеграмм-канале сообщил профильный министр Антон Рубанов. По его словам, материалы для проведения водопровода и подвода внешних сетей электроснабжения уже завезены в полном объеме.

В ближайшее время будет представлен новый календарный план-график с учетом проектирования. Встретиться с участниками долевого строительства руководитель ведомства планирует на следующей неделе. 

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