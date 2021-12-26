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21 января, 21:21
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Помощь на колесах. Сегодня медикам активно помогают автоволонтёры

Помощь на колесах. Сегодня медикам активно помогают автоволонтёры

Из-за подъёма заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Элисте резко увеличилось количество маленьких пациентов. При этом врачебная помощь нужна и другим детям у которых, к примеру, появилась острая боль в животе или в ушах. Сейчас педиатров в Элисте развозят более 10 добровольцев.

У Татьяны Шахныковой, руководителя ресурсного Центра поддержки добровольчества в Калмыкии, свой личный автомобиль. Потому неудивительно, что она была среди тех, кто откликнулся еще в ноябре на призыв врачей-педиатров о помощи.

Напомним,  тогда был зафиксирован резкий всплеск острых вирусных заболеваний среди детей. По словам девушки, добровольцы разместили в сети обращение главврача Городской детской больницы к автолюбителям о помощи в перевозке докторов, обслуживающих пациентов на дому. 

Но сегодняшняя ситуация еще более сложная. Об этом в прямом эфире накануне заявила главный врач Детской городской больницы Светлана Манджиева. Возросло число детей не только с диагнозом ОРВИ, но и COVID-19. В первом случае – более 280 заболевших, «ковидных» – более 240, трое из них - госпитализированы. В сложившейся непростой ситуации – руководство детского медучреждения вновь обратилось в Центр поддержки добровольчества. Помощь пришла незамедлительно.

Школьный учитель Дорджи Дольцаев - один из тех, кто включился в акцию «Мы вместе». По словам волонтера, благому делу посвящает свободное от работы время, осознавая, что вовремя оказанная помощь во спасение - это спокойствие и благополучие семьи. 

И такая поддержка, по словам врачей, необходима особенно сейчас. Ведь имеющийся в наличии спецтранспорт, в основном, ориентирован только на обслуживание «ковидных» и бригад неотложной помощи. А у авто волонтёров своя особая миссия. 

Слова благодарности автоволонтёрам адресует и профильный министр. По словам Юрия Кикенова, поддержку медицинским организациям оказывают не только автолюбители, но и отдельные ведомства и министерства. Потому, проблема с транспортом в данный момент разрешима.

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