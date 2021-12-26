Осознанный шаг в науку. Сегодня отмечается Международный день аспиранта

Семинары и конференции, обсуждение актуальных проблем и перспектив развития научных отраслей – именно так в профессиональной среде отмечают этот праздник. Для чего идут в аспирантуру, и с чем связывают своё будущее молодые учёные, выяснила наш корреспондент Ялман Каджаева.

Биоматериал, пробирки, микроскоп – всё как в обычной лаборатории. В Центре биотехнологических исследований и ветеринарных мероприятий «БиоВет» молодой ученый Деляш Кугультинова проводит исследования и занимается любимым делом. Девушка преподаёт в КалмГУ уже около 10 лет, параллельно учится на 2 курсе аспирантуры.

В прошлом году Деляш победила в конкурсе «Академическая мобильность», который проводился в КалмГУ. Главным призом стала финансовая поддержка от университета. Средства аспирант потратила на публикацию статей и проведение исследований для свой кандидатской диссертации,

Связав жизнь с научной деятельностью, сегодня Деляш старается передать накопленный опыт и знания своим студентам.

Ещё один энтузиаст, который верит в преемственность, в науку – аспирант и преподаватель Николай Боваев. В 2017 году поступил в магистратуру, сейчас преподаёт на факультете среднего профессионального образования историю и обществознание.

Аспирантуру Николай считает осознанным шагом в науку, своё будущее связывает с преподавательской деятельностью. Молодой человек придерживается принципа великого философа Сократа: «Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь».

Не терять вдохновения и заниматься научной деятельностью – главная задача для молодых и пытливых умов. Обучение в аспирантуре в этом стремлении начинающим учёным только помогает. В КалмГУ проводится активная работа по подготовке научно-педагогических кадров, регулярно расширяется спектр образовательных программ. Научной деятельностью в стенах университета занимается 141 аспирант, в том числе представители Казахстана, Ирака, Сирии, Афганистана, Латвии, Монголии, Китая и других стран.