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25 октября, 11:30
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Ики-Бурульский групповой водопровод готов к гидроиспытаниям

Ики-Бурульский групповой водопровод готов к гидроиспытаниям

На месте проблемного объекта побывал вице-премьер республики Наран Кюкеев и проверил ход работ.

На сегодняшний день основная часть уже закончена, впереди у подрядчика самый ответственный этап – гидроиспытания трубопровода, которые необходимы для определения возможностей объекта и перспектив его использования.

Строительно-техническая экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода должна быть завершена и представлена до 1 декабря. 

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