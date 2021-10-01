Ики-Бурульский групповой водопровод готов к гидроиспытаниям

На месте проблемного объекта побывал вице-премьер республики Наран Кюкеев и проверил ход работ.

На сегодняшний день основная часть уже закончена, впереди у подрядчика самый ответственный этап – гидроиспытания трубопровода, которые необходимы для определения возможностей объекта и перспектив его использования.

Строительно-техническая экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода должна быть завершена и представлена до 1 декабря.