25 октября, 11:30
Ики-Бурульский групповой водопровод готов к гидроиспытаниям
Читайте наши новости в Одноклассниках!
На месте проблемного объекта побывал вице-премьер республики Наран Кюкеев и проверил ход работ.
На сегодняшний день основная часть уже закончена, впереди у подрядчика самый ответственный этап – гидроиспытания трубопровода, которые необходимы для определения возможностей объекта и перспектив его использования.
Строительно-техническая экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода должна быть завершена и представлена до 1 декабря.