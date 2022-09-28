В преддверии Дня калмыцкой печати

Сегодня в региональном центре «Мой Бизнес» чествовали тех, благодаря кому, Вы, уважаемые зрители, всегда остаетесь в курсе событий и узнаете о них первыми. В преддверии празднования Дня калмыцкой печати Министерством экономики и торговли региона были отмечены сотрудники республиканских СМИ за плодотворную работу в освещении деятельности ведомства. В торжественной обстановке временно исполняющая обязанности министра Наталия Ганжигаева поблагодарила всех присутствующих и поздравила с наступающим праздником. Наград удостоились и мои коллеги – Ольга Эняева и Белг Санджиева.

Кроме того, в ходе встречи журналистам представили презентационный ролик о деятельности ведомства, масштабных мероприятиях, проводимых им. Это Махан Фест, он состоялся весной в рамках Фестиваля тюльпанов, Всероссийский экономический форум, мастер–классы и тренинги для начинающих предпринимателей. А также рассказали о мерах поддержки предпринимателей.