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11 октября, 09:34
НовостиКультура

"Калмыцкая свадьба", "Я – Будда", "Араш"

"Калмыцкая свадьба", "Я – Будда", "Араш"

Калмыцкие актеры на сцене Саха академического театра представят уже полюбившиеся всеми спектакли. Сегодня в Национальном театре имени Басангова состоится генеральная репетиция перед поездкой в Якутию.

Гастроли Калмыцкого национального драматического театра пройдут впервые с 14 по 16 октября. Режиссер постановок – заслуженный деятель искусств России и Калмыкии, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.

Обменные гастроли театров Якутии и Калмыкии организованы в рамках федеральной программы Минкультуры России "Большие гастроли".

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