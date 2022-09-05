"Калмыцкая свадьба", "Я – Будда", "Араш"

Калмыцкие актеры на сцене Саха академического театра представят уже полюбившиеся всеми спектакли. Сегодня в Национальном театре имени Басангова состоится генеральная репетиция перед поездкой в Якутию.



Гастроли Калмыцкого национального драматического театра пройдут впервые с 14 по 16 октября. Режиссер постановок – заслуженный деятель искусств России и Калмыкии, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.



Обменные гастроли театров Якутии и Калмыкии организованы в рамках федеральной программы Минкультуры России "Большие гастроли".