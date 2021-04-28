Элиста вместе со всей страной готовится к празднованию Дня России

12 июня на главной концертной сцене калмыцкой столицы будет представлена большая программа с участием именитых творческих коллективов: это и Первый Фестиваль «Дети России», и выступление Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты», а также гостей города. Приедут академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Ставропольский Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», солисты Якутского Национального центра прикладного искусства «Симэх». В преддверии праздника, они проведут гастрольные концерты во Дворце Детского творчества, Национальном театре и в селе Троицкое.