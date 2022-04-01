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4 мая, 10:15
Новости

Полтора миллиона заплатят врачам в Калмыкии за работу на селе

Полтора миллиона заплатят врачам в Калмыкии за работу на селе

Правительство страны увеличило выплату по программе "Земский доктор" для выпускников медицинских вузов и молодых специалистов. Напомним, ранее за согласие работать на удаленных и труднодоступных территориях платили миллион рублей. По обновлённой программе фельдшеры, акушерки и медсестры смогут получить от 500 до 750 тыс. рублей. При этом, обязательное условие - работники должны заключить договор с медицинским учреждением и отработать в нем не менее 5 лет.

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