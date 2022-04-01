Министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов оценил состояние озимых культур в Ики-Бурульском районе

Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале. Руководитель ведомства посетил 3 фермерских хозяйства общей посевной площадью – свыше 3 тысяч гектаров.

По итогам рабочей поездки профильный министр дал высокую оценку обработки паровых полей. Между тем, по словам Менкнасунова, размер господдержки местным растениеводам в текущем году составил около 10 млн.рублей.

«Прогноз на будущий урожай оптимистичный. Основа урожая заложена, при выпадении осадков более 20 мм, урожайность может составить 25-30 центнеров с гектара, что для аридной зоны считается высоким показателем», - заключил министр.