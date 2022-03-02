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1 апреля, 12:12
НовостиОбразование

Юные конструкторы из Калмыкии снова в числе победителей

Юные конструкторы из Калмыкии снова в числе победителей

Школьники в возрасте от 6 до 16 лет стали победителями Национального чемпионата по робототехнике в Москве. В результате успешного выступления в соревновательном сезоне 2022 года команда «Грузовые перевозки», которую представляли школьники из Элисты, завоевала два кубка чемпионата и стала победителем в разных номинациях. Гибридная модель автомобиля для перевозки КРС фермерами республики стала лучшей в младшей возрастной категории от 6 до 9 лет.

Не оставил равнодушным жюри конкурса и технический проект «Универсальная Станция Грузовых Перевозок». Ребята разработали макет современного многофункционального комплекса, предназначенного для удобного и безопасного приема и передачи грузов. Теперь юные техники смогут продемонстрировать свои таланты на Всероссийском турнире по робототехнике, который пройдет в Краснодаре.

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