Калмыцкая кухня стала лучшей на гастрономическом празднике «Хлебосольный горожанин»

Его провели в столице Чукотки. В мероприятии участвовали представители коренных народов округа и диаспор Анадыря. Они угощали горожан вкусными блюдами, рассказывали о своей истории и особенностях национальной кухни.



За калмыцким столом можно было попробовать джомбу, борцоки, хурсн махн, береги и кюр. Различные кулинарные изыски предлагали также чукчи, эскимосы, русские, буряты, армяне, узбеки и жители Донецкой народной республики.



Праздник собрал свыше 800 участников и гостей. Более 730 из них голосовали за понравившиеся блюда. По результатам опроса победила калмыцкая диаспора. Второе место заняли уроженцы Бурятии, на третьем – жители Чукотки. «Хлебосольный горожанин» впервые провели в 2016 году.



Фото из аккаунта Правительства Чукотского автономного округа.