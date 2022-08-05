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31 августа, 16:53
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Калмыцкая кухня стала лучшей на гастрономическом празднике «Хлебосольный горожанин»

Калмыцкая кухня стала лучшей на гастрономическом празднике «Хлебосольный горожанин»

Его провели в столице Чукотки. В мероприятии участвовали представители коренных народов округа и диаспор Анадыря. Они угощали горожан вкусными блюдами, рассказывали о своей истории и особенностях национальной кухни.

За калмыцким столом можно было попробовать джомбу, борцоки, хурсн махн, береги и кюр. Различные кулинарные изыски предлагали также чукчи, эскимосы, русские, буряты, армяне, узбеки и жители Донецкой народной республики.

Праздник собрал свыше 800 участников и гостей. Более 730 из них голосовали за понравившиеся блюда. По результатам опроса победила калмыцкая диаспора. Второе место заняли уроженцы Бурятии, на третьем – жители Чукотки. «Хлебосольный горожанин» впервые провели в 2016 году.

Фото из аккаунта Правительства Чукотского автономного округа.

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