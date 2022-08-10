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1 сентября, 16:54
НовостиБизнес

14 миллионов рублей получили работодатели Калмыкии для обеспечения затрат на частичную оплату труда

14 миллионов рублей получили работодатели Калмыкии для обеспечения затрат на частичную оплату труда

Как сообщает Минсоцразвития Калмыкии, государственная поддержка помогла работодателям возместить затраты на выплату заработной платы, а безработным гражданам успешно трудоустроиться.

Всего на текущий момент в реализации мероприятий участвуют 54 работодателя, организовавших временное трудоустройство для 329 безработных граждан. Из них 45 работодателей уже получили финансовое возмещение затрат.

Чтобы поучаствовать в организации временного трудоустройства безработных и находящихся под риском увольнения граждан, работодатели могут обращаться в Центры занятости населения республики.

Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.

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