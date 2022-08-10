14 миллионов рублей получили работодатели Калмыкии для обеспечения затрат на частичную оплату труда
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Как сообщает Минсоцразвития Калмыкии, государственная поддержка помогла работодателям возместить затраты на выплату заработной платы, а безработным гражданам успешно трудоустроиться.
Как сообщает Минсоцразвития Калмыкии, государственная поддержка помогла работодателям возместить затраты на выплату заработной платы, а безработным гражданам успешно трудоустроиться.
Всего на текущий момент в реализации мероприятий участвуют 54 работодателя, организовавших временное трудоустройство для 329 безработных граждан. Из них 45 работодателей уже получили финансовое возмещение затрат.
Чтобы поучаствовать в организации временного трудоустройства безработных и находящихся под риском увольнения граждан, работодатели могут обращаться в Центры занятости населения республики.
Фото из аккаунта Минсоцразвития РК.